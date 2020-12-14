Движение остановили на несколько минут

В Харькове утром 14 декабря на несколько минут остановилось метро. Причина - техническая неисправность на Холодногорско-заводской линии. Об этом сообщили в телеграмм-канале.



Движение приостановили в 8:14, возобновили в 8:17.



"Утро начинается не с кофе. На красной ветке произошёл 20 минутный коллапс, на радость коронавирусу",- сообщили очевидцы.