В Чугуевском районе разыскивают 28-летнюю Алину Шмалько


Молодая женщина 11 декабря ушла из дома в поселке Чкаловское и не вернулась, сообщили в поисково-спасательном отряде "Милена".

Алина Шмалько была одета в серую куртку и черно-красную шапку, обута в черные ботинки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении женщины, просят сообщать по телефону 068-777-0-112 или 102.

Молодая женщина 11 декабря ушла из дома в поселке Чкаловское и не вернулась, сообщили в поисково-спасательном отряде "Милена".
 

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