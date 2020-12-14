В Чугуевском районе разыскивают 28-летнюю Алину Шмалько

Молодая женщина 11 декабря ушла из дома в поселке Чкаловское и не вернулась, сообщили в поисково-спасательном отряде "Милена".



Алина Шмалько была одета в серую куртку и черно-красную шапку, обута в черные ботинки.



Всех, кому что-либо известно о местонахождении женщины, просят сообщать по телефону 068-777-0-112 или 102.