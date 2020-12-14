В случае возникновения чрезвычайной ситуации водителей просят звонить по телефону диспетчера 336-77-00

В Харьковской области сохраняется сложная ситуация на дорогах. Дождь с мокрым снегом идут в Богодуховском, Красноградском и Харьковском районах. Со стороны Полтавы заходит новый циклон, который по прогнозу синоптиков продержится в регионе до среды, сообщили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области.



Дорожная техника будет работать в круглосуточном режиме и обрабатывать противогололедными материалами дороги государственного значения.



Тяжеловесному транспорту рекомендуется минимизировать передвижение по дорогам, а в случае необходимости воспользоваться стоянками и местами отстоя для транспортных средств. Всех водителей дорожники призывают к осторожности.



"Уважаемые водители, тормозной путь, когда дорога заснеженная или покрыта гололедом, увеличивается в разы. С особой осторожностью двигайтесь по мостам и эстакадам, откажитесь от рискованных маневров. Рекомендуем соблюдать дистанцию ​​между автомобилями, парковать машины так, чтобы не мешать снегоуборочной технике, ехать на небольшой скорости", - написано в сообщении.





