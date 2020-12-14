В результате происшествия никто не пострадал



В ночь на 13 декабря вспыхнул пожар на Змиевской тепловой электрической станции, расположенной в селе Слобожанское Змиевского района. В корпусе А энергоблока №9 произошло технологическое нарушение – из-за перегрева набивки двух регенеративных воздушных подогревателей нагрелся корпус, в результате чего повысилась температура в трех бункерах золы электрофильтров.



"Благодаря слаженным действиям работников дежурной смены станции, срабатывании защитного оборудования ТЭС, оперативному реагированию подразделений ГСЧС удалось избежать повреждения производственного оборудования", - сообщили в ПАО "Центрэнерго".



Сейчас на Змиевской ТЭС действует рабочая группа, которая устанавливает причины возникновения технологических отклонений оборудования от заданных параметров работы, а также выясняет последствия случившегося.

Специалисты устанавливают обстоятельства пожара на Змиевской ТЭС в поселке Слобожанское, сообщили в ПАО "Центрэнерго".