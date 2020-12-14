События Укрзализныця сообщила о существенном опоздании поезда «Киев-Харьков» Вечерний Харьков 12:32 202 Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА со ссылкой на информацию Укрзализныци. Читайте также Кроме Сада Шевченко и Парка Горького в Харькове есть и другие «заповедные» уголки (видео) На Харьковщине проверяют на честность получателей субсидии Под Харьковом в водохранилище выпустили десятки тысяч мальков БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Кроме Сада Шевченко и Парка Горького в Харькове есть и другие «заповедные» уголки (видео) События 13:52 Лента новостей Кроме Сада Шевченко и Парка Горького в Харькове есть и другие «заповедные» уголки (видео) 13:52 На Харьковщине проверяют на честность получателей субсидии 13:34 Из чего делают искусственные елки 13:12 Укрзализныця сообщила о существенном опоздании поезда «Киев-Харьков» 12:32 Эксперты подсчитали стоимость новогоднего стола в Украине 12:13 Под Харьковом в водохранилище выпустили десятки тысяч мальков 11:51 В Харькове на реке заметили фигуриста 11:45