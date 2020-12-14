В Харьковской области сократилось количество семей, получающих жилищную субсидию. Как оформить помощь в условиях карантина, и в каком случае субсидию придется вернуть государству?

Кому субсидию не дадут

Есть исключения из правил

Супруги решаются на развод



Когда субсидию придется вернуть



Если есть долги, наличные не дадут

Льгота или субсидия?

Что такое субсидия

В текущем отопительном сезоне количество субсидиантов на Харьковщине поубавилось по сравнению с предыдущим аналогичным периодом.– На конец прошлого отопительного периода жилищную субсидию в области получали 257 тысяч домохозяйств. Сегодня же ее получают 227 тысяч семей, – проинформировала начальник отдела льгот и жилищных субсидий Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Ольга Балева. – Причиной сокращения количества субсидиантов стало увеличение минимальной заработной платы, а также рост размера пенсий.При этом чиновник отмечает, что каких-либо изменений, которые бы повлияли на право получать субсидию, не произошло. Более того, в период карантина оформить ее стало даже проще.– Например, с мая некоторым категориям граждан не нужно было предоставлять документы на назначение субсидии – госпомощь им была рассчитана автоматически, без личного обращения в отдел субсидий, – говорит Ольга Балева. – Из 227 тысяч нынешних субсидиантов 214 тысячам семей помощь назначена в автоматическом режиме.Кроме того, документы на оформление субсидии сейчас можно направить онлайн, что весьма актуально в условиях карантина, когда отменяется личный прием граждан.– Документы можно подать несколькими способами: отправить по почте или обратиться через электронный сервис. Но тут есть некоторые нюансы. При наличии у человека электронной цифровой подписи документы можно сразу же подписать, отправить онлайн и больше никуда уже обращаться не надо. Если же электронной подписи нет, документы можно отправить с помощью электронного сервиса, но все равно придется прийти и подписать их лично, – поясняет Ольга Балева. – Кроме того, в управлениях соцзащиты оборудованы специальные ящики, в которых также можно оставить уже заполненные и подписанные документы – они тоже будут обработаны.Для назначения жилищной субсидии есть определенные ограничения.– В частности, субсидия не назначается семьям, в которых есть лица трудоспособного возраста, не имеющие доходов и уплачивающие ЕСВ, – перечисляет основания для отказа в назначении субсидии Ольга Балева. – Не назначается субсидия и в тех случаях, когда домохозяйство имеет транспортное средство, которому меньше пяти. Однако это не касается человека с инвалидностью, получившего новое специализированное транспортное средство.. Даже если машине меньше пяти лет, это никак не повлияет на право данного человека на назначение субсидии. Кроме того, не стоит рассчитывать на субсидию, если в течение пяти месяцев перед ее назначением семья купила или получила каким-то другим образом имущество, стоимость которого превышает 50 тысяч гривен.Чиновник отмечает, что есть исключения из этих ограничений, когда по решению комиссии субсидия может быть назначена. Например, случай из жизни. Человек, который получает субсидию, поручил перелом шейки бедра и нуждается в уходе. На этот период к нему временно переезжает сын.– Так вот, если сын фактически проживает с отцом, но зарегистрирован по иному адресу, его доходы не учитываются и факт осуществления им опеки никак не влияет на право отца, который нуждается в уходе, на получение жилищной субсидии. Начисление идет на зарегистрированного человека. Стоимость коммунальных услуг рассчитывается, исходя из количества зарегистрированных лиц. Но если сын приехал и зарегистрировался по месту проживания отца и в период ухода за ним не может работать, то есть не получает доход и не уплачивает ЕСВ – тогда прямых оснований для назначения жилищной субсидии нет, поскольку трудоспособный член домохозяйства не имеет доходов. Но если его отец действительно нуждается в досмотре, это подтверждено заключением медицинской комиссии, то субсидия может быть назначена про решению комиссии в порядке исключения. Такие случаи есть, – рассказывает Ольга Балева.Чтобы не лишиться субсидии, некоторые семьи вынуждены пускаться на всяческие хитрости, вплоть до развода супругов.– Если они зарегистрированы и фактически проживают в одном домохозяйстве, то их развод на субсидию никак не влияет, поскольку при ее назначении учитываются доходы всех членов этого домохозяйства. Но встречаются случаи, когда супруги зарегистрированы по разным адресам, фиктивно разводятся, но продолжают жить совместно по одному адресу, а второе жилье используют по своему усмотрению. Такие случаи выявить сложно — это уже зависит от порядочности самих людей, – говорит Ольга Балева.Между тем в Украине проводится активная проверка получателей соцпомощи, в том числе и субсидиантов. Для этого еще в прошлом году приняли специальный закон, который разрешил анализировать доходы и расходы даже тех, кто уже три года не получает деньги от государства.– Этот вопрос очень волнует граждан, но такие проверки осуществлялись и ранее, – говорит Ольга Балева. – Сегодня же несколько изменился подход к их проведению. Он стал системным, с доступом к многочисленным реестрам – имущественным, недвижимости, транспортных средств, то есть того, что влияет на право получения госпомощи и ее размер.Проверки получателей субсидии проводятся в несколько этапов.На первичном этапе, когда человек обращается за назначением любой государственной помощи, в том числе субсидии, он подает определенные сведения: об имущественном состоянии, о доходах и так далее. И если предоставит недостоверную информацию или что-то забудет указать, то уже в самом начале можно будет проверить правильность поданных сведений и принять меры: либо человек сразу задекларирует то, что забыл, либо вообще передумает обращаться за помощью, – поясняет Ольга Балева.Следующий этап – когда помощь уже назначена.– Извлекается информация из закрытых баз данных и проверяется. Если будут выявлены случаи подачи недостоверной информации, или неправомерного назначения помощи по иным причинам, или неверно рассчитанного размера помощи, то излишне насчитанные деньги придется вернуть в госбюджет. Если человек отказывается возвращать деньги, тогда вопрос решается в судебном порядке, – продолжает Ольга Балева.И третий этап – на протяжении трех лет после окончания получения государственной помощи.– Будь то жилищная субсидия или помощь малообеспеченным семьям – может быть проведена проверка правильности сведений, поданных при назначении данной помощи, – говорит начальник отдела льгот. – Причем срок проверки может составлять и три года. И если будут выявлены злоупотребления, излишне начисленные и выплаченные средства необходимо будет вернуть в государственную казну.Это, по словам чиновника, делается для того, чтобы выявить именно тех людей, которые действительно нуждаются в государственной помощи, и отсеять тех, что не нуждаются. К тому же проверка покажет, какие программы работают неэффективно и, возможно, их следует пересмотреть.Ольга Балева напомнила, что с 2019 года субсидии и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг монетизированы и предоставляются в двух формах– денежной наличной и денежной безналичной.– Денежная наличная форма предусматривает, что средства насчитанной субсидии или льготы на оплату жилкомуслуг сразу же выплачиваются гражданину либо на банковскую карту, либо через почтовое отделение, – поясняет Ольга Балева. – Если мы говорим о безналичной форме, то в этом случае те же средства идут в Ощадбанк, который уже самостоятельно перечисляет их исполнителям коммунальных услуг.Наличная или безналичная субсидия назначается в зависимости от того, есть ли у семьи долги за коммуналку.– На момент определения права домохозяйства на получение жилищной субсидии мы анализируем информацию о наличии у семьи задолженности за коммунальные услуги. Если задолженности нет, мы понимаем, что это дисциплинированный плательщик, и субсидия предоставляется в денежной безналичной форме. Если ему удается какую-то часть субсидии сэкономить вследствие бережного потребления коммунальных услуг, неиспользованные деньги человек может оставить себе и потратить на свои потребности, – поясняет Ольга Балева. – А вот если задолженность имеется, то субсидия выплачивается в безналичной форме – именно для того, чтобы средства тратились только по назначению.Сейчас 80% субсидиантов получают помощь в наличной форме, 20% – в безналичной.А вот с льготами по оплате коммунальных услуг ситуация прямо противоположная: 70% получают льготу в безналичной форме и 30% – в наличной.– Льготная категория – это в большей степени люди пожилого возраста. Чтобы им никуда не нужно было обращаться лично, посещать органы соцзащиты, льготы им насчитывались в денежной безналичной форме. Но по желанию льготник может в любое время обратиться с заявлением в орган социальной защиты населения и перейти на наличную форму выплаты, – пояснила Ольга Балева.В среднем, по данным чиновников, ежемесячно льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг на Харьковщине пользуются 115 тысяч семей. Причем в зимний период их количество несколько уменьшается, а в летний – наоборот, увеличивается.Что выгоднее – льгота или субсидия — каждая семья определяет и выбирает сама.– Если в одном домохозяйстве проживает несколько семей или членов семей, и одни хотят получать субсидию, а другие – воспользоваться своим законным правом получать льготу, в этом случае мы советуем им на семейном совете самостоятельно посчитать, что для них будет выгоднее, и принять решение. При этом нужно учесть, что если субсидия у них получится хотя бы одна копейка, льготой они уже не воспользуются. Им придется написать заявление об отмене субсидии, и только тогда они начнут пользоваться льготами, – предупреждает главный специалист отдела льгот и жилищных субсидий Департамента соцзащиты населения облгосадминистрации Виктория Романик.Жилищная субсидия – это разница между стоимостью коммунальных услуг и частью платежей, которая определяется для каждой семьи индивидуально в зависимости от совокупного дохода.