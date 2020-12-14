Альтернативой живой елке может стать искусственное новогоднее деревце. Однако требований к такому атрибуту не меньше, чем к живому дереву, а ассортимент в магазинах очень большой. Как же не ошибиться с выбором?

Самое важное – это то, из чего сделана искусственная елка. Материал должен быть прочным и не иметь резкого запаха. Следует обратить внимание на то, чтобы на коробке было указано, что елка сделана из огнеупорного пластика или полиэтилена. Желательно, чтобы краситель быть натуральный, а также стойкий к выгоранию и воде. То есть ваша задача – выбрать безвредный материал, и это может подтвердить лишь сертификат качества. В нем должно быть указано, что елка проверена и безвредна. Также там должно быть прописано, что материал обладает противопожарными свойствами. Этому способствует наличие антипирена или подобных материалов.Как и при выборе живой елочки, уделите внимание иголкам и веткам новогодней красавицы. Иголки не должны деформироваться, когда вы сжимаете их в руках, и выпадать, если вы слегка подергаете за них. Чтобы оценить качество, достаточно согнуть несколько веточек. Если они сгибаются просто и без особого напряжения, значит, выбранная модель елки достаточно качественная.Рассмотрим самые популярные материалы для искусственных деревьев: ПВХ, леску и полипропилен.Самый популярный тип елки делают из ПВХ. Если оценивать по цене и качеству, это идеальный вариант. К тому же полимерные ленты в таких искусственных елках наматываются на металлические каркасы, что делает их особо прочными. Однако товары из ПВХ чаще всего подделывают китайские производители, так что есть опасность попасть на некачественную продукцию. Застраховаться от этого можно, зная точно происхождение товара и просмотрев сертификат качества.Самые дорогие и красивые ели изготавливаются из полипропилена. Это так называемые литые пластмассовые елки. Они выливаются из пластмассы в специальных формах, а иголки изготавливаются из полипропилена. Сегодня такие ели считаются наиболее качественными, в основном это европейские товары. Так что нарваться на подделку в этом случае довольно сложно. Если оценивать литую елку с эстетической точки зрения, то можно сказать, что она действительно будет как настоящая.Искусственная ель из лески (монофиламентной нити) – самая пушистая. Это самый дешевый тип ели, но совсем не самый некрасивый. Наоборот, если сравнивать елку из лески и из ПВХ, то первая будет выглядеть более естественной. А еще такие изделия многим нравятся своей пушистостью. Проведя рукой по иголкам, можно почувствовать легкое покалываем, совсем как с настоящей.А еще можно присмотреть елку «с особенностями» – например, с имитацией искусственного снега, со светящимися иголочками, с подсветкой. Есть всевозможные расцветки и формы, любые типы деревьев. Существуют даже уже убранные елки – с игрушками, гирляндами, дождиком и макушкой – такая себе модель «для ленивых».Одним словом, выбор зависит от бюджета и вкуса. Однако не забывайте обязательно проверять сертификаты, особенно, если это изделие из ПВХ.