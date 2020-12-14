В новом регламенте, который вступит в силу с 1-го января 2021 года, предусмотрены изменения о транспорте для учеников, о туалетах и многое другое.

О нововведениях рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге.Ученики, которые проживают на расстоянии более 2 км от заведения образования, должны быть обеспечены транспортом для подвоза к школе.Работники школ должны проходить профилактические медицинские осмотры. В случае нарушения сроков прохождения осмотров, работники не должны допускаться к работе.Аренда школ под услуги, которые не принадлежат к образовательным, запрещена.Туалеты должны находиться только в помещении школ, а не на улице.В школах разрешили беспроводное или проводное подключение к интернету. Роутеры должны быть установлены на высоте не менее 2 метров от пола и их нужно выключать во внеучебное время. Экраны стационарных компьютеров должны быть не менее 15 дюймов, для ноутбуков – не менее 14 дюймов. Мышь и клавиатура должны быть отдельными.В классах нужно сделать разделение мебели. Во избежание сколиозов детям нужно подбирать парты и стулья по росту, а также не менее двух раз в год пересаживать детей в разные ряды. Учеников, которые болеют чаще – размещать в третьем ряду от окна, ближе к внутренней стене.Также изменения коснутся и питания в школах. Как рассказал Ляшко, если у ребенка есть диетические проблемы, то для такого ребенка должно быть организовано отдельное питание владельцем учебного заведения.Для детей будет разрешен кейтеринг, но с учетом норм здорового питания. В новом регламенте прописаны ограничения по продуктам, содержанию соли, сахара и жиров. Кроме того, будет запрещена продажа снеков, мясных и рыбных продуктов промышленного производства, сладостей.