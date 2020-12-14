По состоянию на 14 декабря в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 43 136 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 62 287 случаев заболевания COVID-19, 14 250 человек находятся под медицинским наблюдением, 47 141 пациент выздоровел, 896 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 14 декабря в Украине зафиксирован 6 451 новый случай коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 900 666 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 15 247 человек умерли, 506 718 - выздоровели.