Осадки при минусовой температуре в Харькове и области продлятся до 16 декабря включительно, как и гололед с гололедицей.

Об этом сообщили в Харьковском гидрометцентре.Так, завтра, 15 декабря, по Харькову и области умеренный дождь, местами со снегом, налипание мокрого снега. Туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха в Харькове ночью до -3 градусов мороза, днем - около нуля.16 декабря - снег, снег с дождем, гололед, на дорогах - гололедица. 17 декабря - без осадков.По словам метеорологов, по состоянию на 14 декабря самая сложная ситуация по гололедице - в Великобурлукском и Богодуховском районах.