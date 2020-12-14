Осенью на нас охотятся не только насморк и простуда, напоминают о себе и хронические заболевания. У моей мамы чаще повышается давление. Как предотвратить гипертонический криз, и при каких симптомах нужно немедленно вызывать скорую помощь? Ирина Дьячук

Гипертонической криз – это внезапное значительное повышение давления от базового уровня, нормального или повышенного, информирует сайт Минздрава со ссылкой на доктора медицинских наук, научного сотрудника ГУ «ННЦ Институт кардиологии им. акад. М.Д. Стражеско» НАМН Украины Лариса Мищенко.– Угрозу здоровью и жизни несет значительное повышение давления – как правило, более 180 и/или 120 мм рт. ст., которое осложняется смертельно опасными состояниями, – предупреждает Лариса Мищенко. – В частности речь идет о развитии мозгового инсульта, инфаркта миокарда, отека легких и некоторыми другими неотложными состояниями.Доктор советует немедленно звонить 103, если вместе со значительным повышением давления наблюдаются такие симптомы: интенсивная боль или значительный дискомфорт за грудиной либо в области сердца, нарушение речи, слабость в одной руке, асимметрия лица, интенсивная головная боль, которая сопровождается спутанностью сознания и расстройством зрения, тошнота и рвота, одышка, судороги, потеря сознания, выраженные тревожные расстройства.В таких ситуациях нужно немедленно вызывать скорую: в большинстве случаев понадобится госпитализация для уточнения диагноза и лечения неотложных осложнений артериальной гипертензии.Однако очень часто повышение артериального давления не требует экстренной помощи и госпитализации. Речь идет о тех случаях, когда значительное внезапное повышение артериального давления сопровождается головной болью, головокружением, чувством тревоги, ускоренным сердцебиением. Но отсутствуют вышеперечисленные симптомы острого гипертензивного поражения сердца, головного мозга, почек или артерий. Такие состояния определяются как неосложненные гипертонические кризы, которые в большинстве случаев не нуждаются в неотложной помощи и могут лечиться амбулаторно.– Для снижения давления при неосложненном гипертоническом кризе используются таблетированные быстродействующие антигипертензивные препараты (в отличие от неотложных состояний, когда применяются преимущественно внутривенные инъекции). Для ускорения снижения давления таблетки рекомендуется применять сублингвально – то есть положить под язык, где они быстро растворяются и всасываются и начинают действовать примерно через 15-30 минут. Перед приемом любых лекарств посоветуйтесь со своим врачом. Ведь, например, раствор нифедипина для перорального применения, эффективный для снижения давления, в случае передозировки может иметь неблагоприятные последствия для мозга и сердца.