Во время экономического кризиса налог на землю, который предприниматели платят в городской бюджет, вырос более чем на 50%. Блок Светличной «Разом!» требует от депутатов городского совета поддержать малый бизнес и разработать программу спасения предпринимателей Харькова.

В партии отмечают, что по всей стране на уровне местного самоуправления уже принимаются решения по предоставлению реальной помощи предпринимателям в период карантина, а в Харькове только ставят задачи.– В то время, когда уже девятый месяц в стране пандемия, в результате чего – экономический кризис, а предприниматели, микро- и малый бизнес вымирают, харьковская городская власть только сейчас приступает к разработке механизмов поддержки бизнеса, – отмечают в Блоке Светличной «Разом!». – Уже принимаются решения на уровне Верховной Рады, городских советов по всей стране, а в Харькове только ставятся задачи. В то время как налог на землю, который платят предприниматели именно в городской бюджет, в год экономического кризиса вырос более чем на 50%.Представители политической силы говорят, что вся страна на уровне местного самоуправления смягчает нагрузки путем снижения единого налога до 5%, а иногда и до нуля, дисконтирует аренду коммунального имущества и принимает другие меры, а в Харькове создаются только антикризисные штабы, и те не работают.– В Харькове более 80 тысяч ФЛП, и если даже десять процентов из них прекратят свою деятельность — проиграет в первую очередь громада Харькова, поскольку на 25% именно малый бизнес формирует бюджет города, – отмечают в Блоке Светличной.Представитель фракции Блока Светличной «Разом!», депутат прошлого созыва Игорь Черняк неоднократно поднимал вопрос поддержки малого бизнеса, который пострадал в результате карантинных мероприятий. Однако он не получил поддержки со стороны монобольшинства, существовавшего в прошлом составе совета.На первой сессии вновь избранных депутатов городского совета, которая состоялась 9 декабря, представитель фракции Блока Светличной «Разом!» Максим Радченко озвучил требование фракции к депутатам Харьковского городского совета восьмого созыва.– Поддержать харьковчан, поддержать микро- и малый бизнес, оручить горисполкому разработать программу поддержки, а в некоторых случаях – и спасения предпринимателей Харькова, – сообщили в партии.