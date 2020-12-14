Недавно умер муж. Я хочу перейти на его пенсию. У меня вообще социальная – не хватило официального стажа даже для минималки. Но мне сказали, будто я должна подтвердить, что находилась на его содержании. Каким образом это сделать? Оксана И.

Как разъяснили в Пенсионном фонде Украины, условия назначения пенсии в связи с потерей кормильца определены статьей 36 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Указанной статьей предусмотрено, в частности, что пенсия в связи с потерей кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца, состоявших на его иждивении.В качестве документа, удостоверяющего факт нахождения на иждивении нетрудоспособных членов семьи, принимаются справки жилищно-эксплуатационных или других организаций по месту жительства (регистрации) или справки органов местного самоуправления, или справки о регистрации места проживания (вместе с кормильцем по одному адресу). Они должны быть выданы в соответствии с требованиями статьи 3 Закона Украины «О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине» (пункт 2.11 Порядка предоставления и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», утвержденного постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 25.11.2005 г. № 22-1).В случае невозможности предоставить указанные выше документы, факт нахождения на иждивении умершего кормильца, устанавливается в судебном порядке.