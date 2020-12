Судя по сложившейся ситуации, в ближайшее время украинцев ожидают увлекательные путешествия из кухни в гостиную, захватывающие туры по коридору и познавательные экскурсии из комнаты в комнату. Однако карантин еще не повод забывать о путешествиях.

Франция

Италия

Испания

Германия

Нидерланды

Во-первых, есть масса времени на то, чтобы запланировать поездку, во-вторых – «заграницу» можно устроить в домашних условиях. Tripmydream.com предлагает пять идей, как оказаться за границей не выходя из дома.Почему бы не использовать карантин для постижения истинно французского art de vivre? Устроить это проще простого. Вам понадобится бутылочка французского вина и... в принципе, на этом можно закончить. Но если подойти к вопросу более основательно, то можно добавить и другие элементы.– «Амели» (2001 г.);– «1+1» (2011)– «Такси 1–5» (1998 – 2018 г.);– «Леон» (1994 г.);– «Каникулы маленького Николя» (2014 г.);– «Париж, я люблю тебя» (2006 г.);– «Полночь в Париже (2011 г.).ZAZ – Zaz (2010)минимально – багет, камамбер и вино, а если хотите задействовать свои кулинарные навыки, готовьте луковый суп, рататуй, гратен, киш или салат нисуаз. Блюда простые, потому не отнимут много времени, а домашних точно порадуют.французское вино на свой вкус.Весной обожаемая путешественниками Италия стала ассоциироваться не только с равиоли, полотнами флорентийских живописцев и венецианскими каналами, но и с коронавирусом. Да и сейчас в Италии нелегкие времена, но любить ее мы от этого меньше не стали. Так что можно устроить уголок dolce vita у себя дома.– «Укрощение строптивого» (1980 г.);– «Великая красота» (2013 г.);– «Назови меня своим именем» (2017 г.);– «Под солнцем Тосканы» (2003 г.);– «Талантливый мистер Рипли» (1999 г.);– «Ангелы и демоны» (2009 г.);– «Малена» (2000 г.);– «Добро пожаловать на юг» (2010 г.).Adriano Celentano – Per Sempreприготовьте классическую пасту карбонара, болоньезе или лазанью, брускетты с моцарелой и томатами, а на десерт – тирамису. Ну а если на готовку не тянет, чего мудрить – закажите пиццу. Это беспроигрышный вариант.лимончелло на дижестив, а за ужином можно приложиться к просекко. При желании можно включить в себе бармена и приготовить негрони, апероль или беллини. Не пьете? Тогда выпейте лимонаду и представьте, что спасаетесь им от жары Амальфитанского побережья.Понимаем, воссоздать ту самую жаркую испанскую сиесту в домашних условиях в разгар серого украинского декабря довольно проблематично. Но давайте хотя бы попробуем.– «Вики Кристина Барселона» (2008 г.);– «Летняя ночь в Барселоне» (2013 г.);– «Ветчина, ветчина» (1992 г.);– «Боль и слава» (2019 г.);– «Прости за любовь» (2014 г.).Luis Fonsi – VIDAначните с паэльи, соберите тарелку тапаса, а если нужна задачка со звездочкой – приготовьте мадридский чесночный суп.сангрию.Эх, сейчас бы в Берлин: прогуляться по Унтер-ден-Линден, пройтись по барам Кройцберга, съесть бретцель да выпить пивка в Klunkenkranich. Увы.– «Берлин, я люблю тебя» (2019 г.);– «Жизнь других» (2006 г.);– «Комиссар Рекс» (1994–2004 гг.);– «Взрывная блондинка» (2017 г.);– «Беги, Лола, беги» (1998 г.);– «Небо над Берлином» (1987 г.).Rammstein – Ramstein (2019 г.).почему бы не попробовать воспроизвести немецкие колбаски братвурст? В Германии их обычно производят из свиного фарша, в натуральной оболочке (можно заменить любимыми сосисками). Подаются они, как правило, с тушеной квашеной капустой (зауеркраут), жареным картофелем или картофельным салатом.Club-Mate или пиво, конечно же.Путешественники любят искать приключения в Амстердаме, любоваться тюльпанными полями в Кекенхофе или футуристической архитектурой в Роттердаме.– «Тюльпанная лихорадка» (2017 г.);– «Девушка с жемчужной сережкой» (2003 г.);– «Евротур» (2004 г.);– «Мужчина по вызову 2» (2005 г.);– «Город глазами кота» (2018 г.).Martin Garrix – In the Name Of Loveкакие же Нидерланды без харринга? Это традиционная голландская маринованная селедочка. Конечно, наша селедка – это немного другое, но куда деваться, надо же как-то выкручиваться. Будьте начеку: по привычке захочется приготовить к селедке картофельное пюре, но нидерландцы так обычно не делают, поэтому удержитесь от этого соблазна.главный голландский национальный напиток – женевер: местный джин с можжевельником и специями.