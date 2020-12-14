Судя по сложившейся ситуации, в ближайшее время украинцев ожидают увлекательные путешествия из кухни в гостиную, захватывающие туры по коридору и познавательные экскурсии из комнаты в комнату. Однако карантин еще не повод забывать о путешествиях.

Франция

Италия

Испания

Германия

Нидерланды