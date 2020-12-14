Судя по сложившейся ситуации, в ближайшее время украинцев ожидают увлекательные путешествия из кухни в гостиную, захватывающие туры по коридору и познавательные экскурсии из комнаты в комнату. Однако карантин еще не повод забывать о путешествиях.Во-первых, есть масса времени на то, чтобы запланировать поездку, во-вторых – «заграницу» можно устроить в домашних условиях. Tripmydream.com предлагает пять идей, как оказаться за границей не выходя из дома.
Франция
Почему бы не использовать карантин для постижения истинно французского art de vivre? Устроить это проще простого. Вам понадобится бутылочка французского вина и... в принципе, на этом можно закончить. Но если подойти к вопросу более основательно, то можно добавить и другие элементы.
Смотреть:
– «Амели» (2001 г.);
– «1+1» (2011)
– «Такси 1–5» (1998 – 2018 г.);
– «Леон» (1994 г.);
– «Каникулы маленького Николя» (2014 г.);
– «Париж, я люблю тебя» (2006 г.);
– «Полночь в Париже (2011 г.).
Слушать: ZAZ – Zaz (2010)
Есть: минимально – багет, камамбер и вино, а если хотите задействовать свои кулинарные навыки, готовьте луковый суп, рататуй, гратен, киш или салат нисуаз. Блюда простые, потому не отнимут много времени, а домашних точно порадуют.
Пить: французское вино на свой вкус.
Италия
Весной обожаемая путешественниками Италия стала ассоциироваться не только с равиоли, полотнами флорентийских живописцев и венецианскими каналами, но и с коронавирусом. Да и сейчас в Италии нелегкие времена, но любить ее мы от этого меньше не стали. Так что можно устроить уголок dolce vita у себя дома.
Смотреть:
– «Укрощение строптивого» (1980 г.);
– «Великая красота» (2013 г.);
– «Назови меня своим именем» (2017 г.);
– «Под солнцем Тосканы» (2003 г.);
– «Талантливый мистер Рипли» (1999 г.);
– «Ангелы и демоны» (2009 г.);
– «Малена» (2000 г.);
– «Добро пожаловать на юг» (2010 г.).
Слушать: Adriano Celentano – Per Sempre
Есть: приготовьте классическую пасту карбонара, болоньезе или лазанью, брускетты с моцарелой и томатами, а на десерт – тирамису. Ну а если на готовку не тянет, чего мудрить – закажите пиццу. Это беспроигрышный вариант.
Пить: лимончелло на дижестив, а за ужином можно приложиться к просекко. При желании можно включить в себе бармена и приготовить негрони, апероль или беллини. Не пьете? Тогда выпейте лимонаду и представьте, что спасаетесь им от жары Амальфитанского побережья.
Испания
Понимаем, воссоздать ту самую жаркую испанскую сиесту в домашних условиях в разгар серого украинского декабря довольно проблематично. Но давайте хотя бы попробуем.
Смотреть:
– «Вики Кристина Барселона» (2008 г.);
– «Летняя ночь в Барселоне» (2013 г.);
– «Ветчина, ветчина» (1992 г.);
– «Боль и слава» (2019 г.);
– «Прости за любовь» (2014 г.).
Слушать: Luis Fonsi – VIDA
Есть: начните с паэльи, соберите тарелку тапаса, а если нужна задачка со звездочкой – приготовьте мадридский чесночный суп.
Пить: сангрию.
Германия
Эх, сейчас бы в Берлин: прогуляться по Унтер-ден-Линден, пройтись по барам Кройцберга, съесть бретцель да выпить пивка в Klunkenkranich. Увы.
Смотреть:
– «Берлин, я люблю тебя» (2019 г.);
– «Жизнь других» (2006 г.);
– «Комиссар Рекс» (1994–2004 гг.);
– «Взрывная блондинка» (2017 г.);
– «Беги, Лола, беги» (1998 г.);
– «Небо над Берлином» (1987 г.).
Слушать: Rammstein – Ramstein (2019 г.).
Есть: почему бы не попробовать воспроизвести немецкие колбаски братвурст? В Германии их обычно производят из свиного фарша, в натуральной оболочке (можно заменить любимыми сосисками). Подаются они, как правило, с тушеной квашеной капустой (зауеркраут), жареным картофелем или картофельным салатом.
Пить: Club-Mate или пиво, конечно же.
Нидерланды
Путешественники любят искать приключения в Амстердаме, любоваться тюльпанными полями в Кекенхофе или футуристической архитектурой в Роттердаме.
Смотреть:
– «Тюльпанная лихорадка» (2017 г.);
– «Девушка с жемчужной сережкой» (2003 г.);
– «Евротур» (2004 г.);
– «Мужчина по вызову 2» (2005 г.);
– «Город глазами кота» (2018 г.).
Слушать: Martin Garrix – In the Name Of Love
Есть: какие же Нидерланды без харринга? Это традиционная голландская маринованная селедочка. Конечно, наша селедка – это немного другое, но куда деваться, надо же как-то выкручиваться. Будьте начеку: по привычке захочется приготовить к селедке картофельное пюре, но нидерландцы так обычно не делают, поэтому удержитесь от этого соблазна.
Пить: главный голландский национальный напиток – женевер: местный джин с можжевельником и специями.