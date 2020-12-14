Злоумышленник напал на 50-летнюю женщину, которая шла на работу, затащил на пустырь и изнасиловал.

Как сообщили в полиции, ЧП произошло 14 декабря около 6:30 в поселке Песочин.Крики женщины услышали случайные прохожие. Нападавший, схватил сумку жертвы, попытался сбежать, но свидетели его удерживали до приезда полиции.Нападавшим оказался 22-летний парень. Он задержан.По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) УК Украины. Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.