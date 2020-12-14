Время сверить ваши планы и надежды со звездным «раскладом» на ближайшие дни.

Чтобы не испортить настроение себе и окружающим, соглашайтесь на первое же предложение об отдыхе. Завтра, возможно, предстоит еще раз проверить на практике, что дарить подарки так же приятно, как и получать.Плывите по течению и любуйтесь живописными берегами. Пытаясь сопротивляться всему на свете, ничего не добьетесь. Завтрашний день проведите с людьми, которых вам приятно видеть, иначе рискуете впасть в мизантропию.День может быть расцвечен неожиданными событиями и вашей нестандартной реакцией на них. Завтра труды ваши хоть и будут тяжки, но принесут удовлетворение — вам хватит сил довести их до конца.Все, что требует изящных решений, игры ума и прочих тонкостей, будет прекрасно удаваться. Завтра творческий потенциал будет на высоте. Глупо этим не воспользоваться. Но придется приложить некоторые усилия.Вы способны совершить маленькое чудо. Новые проекты остановятся в развитии исключительно по причине отсутствия связи или недостаточной ее интенсивности. Озаботьтесь решением этой задачи завтра.Вы можете оказаться в ситуации, которой хотелось бы избежать. Широкие жесты — плохой способ прикрыть отсутствие идеи. Завтра вы заслужите поощрение, однако, как известно, сам себя не похвалишь — никто не похвалит.Сегодня, возможно, придется от чего-то отказаться и откуда-то уйти. Расставание будет не слишком легким, но оно необходимо. Завтра сможете найти ответ на вопрос, который мучает вас несколько дней. Правда, придется постараться.Сейчас у вас нет особой нужды в компании. Не стоит бороться с желанием уединиться, просто доведите до сведения окружающих, где вас можно найти. Завтра на ваших глазах может случиться нечто глобальное.Самой тяжкой задачей в эти дни, возможно, окажется подъем с постели. Тщетные попытки подавить зевоту будут веселить всех вокруг. Окружающие будут верить каждому вашему слову, какую бы лапшу вы им ни вешали.Нынче вы большей частью будете заняты разговорами, в основном высокоинтеллектуальными. Однако некоторые из них будут содержать и полезную информацию. Завтра правила могут послужить защитой.Сейчас вы довольно уязвимы и практически любое слово в свой адрес будете воспринимать как оскорбление. Лучше ограничить круг общения. Завтра некоторые вещи могут начать казаться вам странными.Вам не придется задумываться о завтрашнем дне, слишком большого внимания и сил потребует день настоящий. Завтра ваше обаяние откроет доступ в любые сферы, стоит только пожелать – и все сбудется.