Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.«Святкова СУББОТА.
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19.12.2020 Харківський обласний центр служби крові відкриє свої двері для усіх бажаючих аби разом відсвяткувати День Святого Миколая.
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У програмі:
- Екскурсії. Ви зможете побачити повний технологічний процес заготівлі та переробки донорської крові. Це унікальний шанс дізнатися відповідь на запитання «Куди далі прямує моя кров?!» та побачити все власними очима.
- Святкова фотозона.
- Майстер-клас для дітей та молоді «Рятуюча краплинка».
- Вікторина з призами «Відповідальне донорство».
- Виставка.
- Подарунки та розіграші.
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Та багато цікавого!). Також, наше свято відвідає справжнісінький Святий Миколай.
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Приходьте, робіть добро та святкуйте разом з нами!)) захід буде проведено з дотриманням усіх санітарних норм», сказано в информации, опубликованной каналом.