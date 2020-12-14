Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«Святкова СУББОТА.19.12.2020 Харківський обласний центр служби крові відкриє свої двері для усіх бажаючих аби разом відсвяткувати День Святого Миколая.У програмі:- Екскурсії. Ви зможете побачити повний технологічний процес заготівлі та переробки донорської крові. Це унікальний шанс дізнатися відповідь на запитання «Куди далі прямує моя кров?!» та побачити все власними очима.- Святкова фотозона.- Майстер-клас для дітей та молоді «Рятуюча краплинка».- Вікторина з призами «Відповідальне донорство».- Виставка.- Подарунки та розіграші.Та багато цікавого!). Також, наше свято відвідає справжнісінький Святий Миколай.Приходьте, робіть добро та святкуйте разом з нами!)) захід буде проведено з дотриманням усіх санітарних норм», сказано в информации, опубликованной каналом.