Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«Святкова СУББОТА.

19.12.2020 Харківський обласний центр служби крові відкриє свої двері для усіх бажаючих аби разом відсвяткувати День Святого Миколая.

У програмі:

- Екскурсії. Ви зможете побачити повний технологічний процес заготівлі та переробки донорської крові. Це унікальний шанс дізнатися відповідь на запитання «Куди далі прямує моя кров?!» та побачити все власними очима.
- Святкова фотозона.
- Майстер-клас для дітей та молоді «Рятуюча краплинка».
- Вікторина з призами «Відповідальне донорство».
- Виставка.
- Подарунки та розіграші.

Та багато цікавого!). Також, наше свято відвідає справжнісінький Святий Миколай.

Приходьте, робіть добро та святкуйте разом з нами!)) захід буде проведено з дотриманням усіх санітарних норм», сказано в информации, опубликованной каналом.

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