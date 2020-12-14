С 19 декабря по всей территории Украины будут действовать новые карантинные ограничения.

Об этом сегодня, 14 декабря, сообщили в Кабмине.Новые ограничения- проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей из более чем одной группы/класса и в присутствии посетителей;- проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий;- прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях и т.п., если в залах присутствует более чем один человек на 10 кв. метров;- работу заведений общественного питания с 23:00 до 7:00 (кроме доставки и заказов на вынос). Проведение расчетных операций прекращается после 22:00. В ночь с 31 декабря 2020 года на 1 января 2021 года работа ресторанов и кафе будет разрешена до 1:00;- религиозные мероприятия: в помещении при условии присутствия более, чем одного лица на 5 кв. метров; на открытом воздухе при условии несоблюдения дистанции 1,5 метра между присутствующими.Остальные ограничения продолжают работать без изменений.