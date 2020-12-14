Это подтвердиди в Харьковской Федерации дзюдо

В Пятихатках сегодня ночью погиб харьковский тренер по дзюдо КСДЮШОР "Динамо" Вадим Капустин и его отец. Об этом сообщили на официальной странице Федерации дзюдо Харькова в Facebook.Пожар произошел в многоэтажном жилом доме по улице Академика Вальтера, 7. Вызов в службу ГСЧС поступил в 3.57. Во время тушения огня в горящей квартире были найдены тела двух погибших. Эвакуировано 12 человек."Сегодня в 3.50 утра на пожаре трагически погиб Капустин Вадим Витальевич и его отец. Вечная и светлая память!", - говорится в сообщении.