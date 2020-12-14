Наркотики женщина хранила в своей квартире, по ее словам использовались они для собственного употребления



Во время обыска в квартире обнаружили фасованные пакеты с наркотическим веществом "соль" и амфетамин общим весом около 200 граммов. Ориентировочная стоимость изъятого по ценам "черного рынка" составляет более 100 000 гривен.



Наркотики изъяли и направили на экспертизу.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

У жительницы Московского района Харькова правоохранители изъяли наркотических веществ на сумму свыше 100 тысяч гривен, сообщили в полиции.