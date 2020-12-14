Причина возникновения пожара устанавливается

В Новомосковский районе, в село Просяное, на улице Светлая спасатели потушили пожар в заброшенном жилом доме, сообщили в ГСЧС.



Вызов поступил 14 декабря в 8:04 на номер «101». По прибытию пожарные установили, что горит крыша и перекрытия заброшенного жилого дома на площади 15 кв.м.



В 8:35 спасатели локализовали возгорание и в 12:25 полностью ликвидировали его.

