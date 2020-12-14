Новая мутация COVID-19 распространяется еще быстрее, сообщили ученые

Великобритания выявила новую мутацию коронавируса COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок, передает Sky News, пишет РБК-УКРАИНА.



По его словам, выявлен новый вариант, который распространяется еще быстрее, что будет способствовать резкому росту коронавируса в некоторых районах.



"Было обнаружено более тысячи случаев нового варианта преимущественно на юге Англии", - заявил Хэнкок сегодня в Палате общин.



На данный момент новая мутация была обнаружена в 60 районах местного самоуправления.



При этом Всемирная организация здравоохранения отметила, что пока нет доказательств того, что новая мутация COVID-19 из Великобритании серьезно влияет на структуру вируса.