По словам бизнеса, причина отказа заключается в формальном термине «Основной КВЭД», которого юридически не существует.

Часть предпринимателей оказались в тупике, не имея возможности получить обещанную государством поддержку в размере 8000 гривен. Причина отказа, как сообщают представители малого бизнеса, заключается в установленном в приложении «Дія» фильтрации заявок, которые отбираются по соответствию основного КВЭДа с видами деятельности.«При регистрации ФОП сейчас не требуется выделение «основного» вида деятельности. Соответственно порядок расположения кодов в регистрационных документах ФОПа перестал иметь значение и понятие «основного» КВЭДа потеряло смысл.Я 19 лет назад при регистрации своего ФОП указал как основной вид деятельности «Сдача в аренду нежилых помещений», последние 5 лет занимаюсь исключительно видом деятельности «Кинопоказ», однако мне отказано в предоставлении помощи, так как «основной» КВЭД не относится к тем, относительно которых применяются карантинные ограничения»,- сообщил один из бизнесменов.Предприниматели отмечают, что словосочетания «Основной КВЭД» как юридического термина не существует. Формулировка ранее имела практическое применение в сфере налогообложения, но после изменения логики начисления и уплаты ЕСВ несколько лет назад, лишилась этого применения.В настоящее время работа с видами деятельности для ФОПов сильно упрощена: количество КВЭД, которые может зарегистрировать предприниматель - не ограничено, и они имеют лишь декларативный характер.«Предприниматели в налоговой отчетности указывают какой объем доходов получен в разрезе каждого КВЭД, соответственно, понять по какому КВЭДу в действительности работает тот или иной ФОП (какие доходы получены по каждому КВЭД и какая доля их в общем объеме доходов ФОП за период) вообще не составляет труда. Единственное - нужно получить данную информацию из баз данных налоговой, а не оперировать несуществующими понятиями для назначения помощи»,- подчеркивают предприниматели.По их словам, огромному количеству людей пришел отказ на предоставление компенсации именно по причине несоответствия видов деятельности, что вызывает подозрение в порядочности инициативы властей, ведь подобный фильтр на выделение средств нужно было прописывать сознательно.