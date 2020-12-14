Внук швырял в пожилую женщину мебель и кухонную посуду, нецензурно ругался и обливал ее холодной водой

Лозовский горрайонный суд признал виновным мужчину в совершении домашнего насилия и назначил наказание в виде четырех месяцев ареста, сообщили в областной прокуратуре.



Установлено, что в течение декабря 2019-май 2020 34-летний нигде не работающий житель Лозовского района привлекался к административной ответственности за совершение домашнего насилия в отношении своей бабушки, в доме которой живет.



С сентября 2019 года мужчина состоял на учете в полиции.



В состоянии алкогольного опьянения мужчина продолжал систематически оказывать психологическое насилие в отношении 75-летней женщины. Внук швырял в родственницу мебель и кухонную посуду, нецензурно ругался и обливал ее холодной водой. Пожилая женщина вынуждена была спасаться бегством из собственного дома и неоднократно ночевать во дворе.



Во время судебного следствия мужчина признал вину лишь частично и объяснял, что в таком его поведении виноват алкоголь.



Приговор суда вступил в силу.