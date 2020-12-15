А также международный день чая

День работников суда установлен Указом Президента от 8 декабря 2000 года.



Кроме этого в мире отмечают День чая. Это неофициальный праздник, который отмечается ежегодно 15 декабря по инициативе Центра Образования и Общения.



Православные сегодня почитают память пророка Аввакума — восьмого из двенадцати малых пророков.



День ангела отмечают: Андрей, Афанасий, Борис, Владимир, Иван, Кирилл, Маргарита, Мария, Матвей, Николай, Сергей, Степан, Ярослав, Тамара