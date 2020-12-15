Всего к медикам обратилось 289 человек

Об этом сообщил директор Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Виктор Забашта пишет Newsroom.



“За минувшие сутки к медикам скорой помощи поступило 289 обращений от жителей Харьковской области, пострадавших от гололедицы. 245 человек пришлось госпитализировать. Почти у всех пациентов травмы характерные для нынешних погодных условий — ушибы, растяжения связок, переломы”, — рассказал Виктор Забашта.



