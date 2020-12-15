События В Харькове коммунальщики убирают лед с проводов Вечерний Харьков 10:11 316 Об этом сообщили в телеграмм-канале ВЕХА "Сейчас нанотехнологии - убирают лёд с проводов",- написано в сообщении. Читайте также В Купянске детей кормили суррогатом В Харькове родилось 29 детей В харьковском метро продолжают устанавливать турникеты для оплаты проезда банковской картой БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В Купянске детей кормили суррогатом События 11:58 Лента новостей В Украине возобновили полномочия НАПК, отмененные Конституционным судом 12:16 В Купянске детей кормили суррогатом 11:58 В Харькове родилось 29 детей 11:55 В харьковском метро продолжают устанавливать турникеты для оплаты проезда банковской картой 11:40 Под Харьковом нашли пропавшую школьницу 11:29 Под Харьковом спасатели спасли застрявшую скорую 11:15 Последствия непогоды в Харьковской области 11:10