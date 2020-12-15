Об этом сообщили на официальной странице партии в соцсетях.

Накануне, 14 декабря, состоялась первая сессия Золочевской объединенной территориальной громады, в рамках которой представитель партии Светличной Виктор Коваленко после победы на местных выборах вступил в полномочия главы ОТГ.«Имея опыт службы как в органах исполнительной власти, так и в органах местного самоуправления, опыт руководства областным советом и всестороннюю поддержку профессиональной команды партии Блок Светличной «Разом!» в советах всех уровней, Виктор Николаевич будет профессионально руководить громадой в это сложное время», - сообщили в партии.Напомним, что в результате местных выборов, партия Светличной получила 32% поддержки жителей Золочевского района в областной совет, 35% - в районный совет и 39% - Золочевская ОТГ - 39%. На пост главы территориальной громады Виктора Коваленко поддержали больше половины избирателей - 51.5%.