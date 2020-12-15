В случае возникновения чрезвычайной ситуации водителей просят звонить по телефону 336-77-00 Службы автомобильных дорог

По данным Службы автомобильных дорог, в Харьковской области наблюдаются осадки в виде дождя, снега и мороси при минусовой температуре. В течение дня циклон будет перемещаться и выйдет за пределы области около 23:00.



В связи с непогодой и гололедом на дорогах дорожники призывают харьковских водителей без необходимости не садиться за руль из-за сложных погодных условий.



В течение суток дороги обрабатывались песчано-солевой смесью, сейчас они мокрые, все трассы открыты, осложнений движения - нет.