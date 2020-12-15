В результате пожара пострадавших нет

В Харькове на улице Мира, 90 горел автомобиль, сообщили спасатели.



Вызов поступил 15 декабря в 5:30 на номер «101». Прибыв на место спасатели обнаружили горевший «Daewoo Lanos» 2003 года выпуска, который был припаркован во дворе неподалеку жилого дома.



Площадь пожара составила около 5 кв.м.



Пожар был локализован в 05:45 и ликвидирован в 6:24.

Причина возникновения пожара и ущерб - устанавливаются.