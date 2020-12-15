Также спасатели довезли врача к месту вызова по обледенелым дорогам

14 декабря подразделения ГСЧС Харьковской области 4 раза привлекались для помощи жителям и водителям, которые попали обстоятельства, связанные с неблагоприятными погодными условиями, сообщили в ведомстве.Спасатели вытащили с проблемных участков дорог 2 автомобиля, из которых 1 карета скорой медицинской помощи. Кроме этого довезли врача к месту вызова.Также спасатели привлекались для восстановления работы электросети, а именно спиливание упавшего дерева на контактную рейку.