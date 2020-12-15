Как выяснилось, школьница находилась у своих знакомых и не спешила домо

В Изюме правоохранители разыскали пропавшую 15-летнюю девушку, сообщили в полиции.



Сообщение о пропаже девушки поступило в Изюмский отдел полиции 14 декабря около 20:15.



Девушка не выходила на связь с родными и не посещала школу три дня. Личный состав отдела полиции сразу был собран по тревоге и ориентирован на поиски несовершеннолетней. В течение нескольких часов девушку разыскали. Никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было



Работники полиции провели со школьницей и ее опекуном профилактическую беседу.