Верховная Рада одобрила законопроект для разблокирования работы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Ранее полномочия НАПК были заблокированы Конституционным судом.

За законопроект № 4470 проголосовали 300 депутатов.Документ восстанавливает действие норм закона о предотвращении коррупции в той редакции, которая была до решения КСУ.Законопроект также определяет порядок реагирования НАПК на выявления нарушений закона, признаков коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений, а также устанавливает некоторые особенности такого реагирования в случае совершения соответствующих действий судьями или судьями Конституционного суда.Законопроект предусматривает открытый круглосуточный доступ в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.Конституционный суд отменил ст. 366−1 УК Украины об уголовной ответственности за внесение недостоверных данных в декларацию, чем поставил под угрозу безвизовый режим с ЕС, международную финансовую помощь и евроинтеграционное направление Украины.Также КСУ признал неконституционными полномочия НАПК по контролю и проверке деклараций, круглосуточному доступу к реестру деклараций и мониторингу образа жизни.Скандальное решение КСУ принял по представлению 47 народных депутатов от партии Оппозиционная платформа — За жизнь и депутатской группы За будущее.В НАПК заявили, что судьи приняли решение в собственных интересах. По данным антикоррупционного ведомства, двое членов КСУ внесли в свои декларации недостоверные данные, и теперь, вероятно, пытаются уйти от ответственности.После скандального решения КСУ закрыли ряд резонансных дел, в том числе против мэра Одессы Геннадия Труханова, генпрокурора Ирины Венедиктовой, главы МВД Арсена Авакова, бывшего директора Укроборонпрома Павла Букина, а также судьи Конституционного суда Владимира Мойсика.4 декабря Верховная Рада приняла в целом компромиссный законопроект о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование.Согласно документу, коррупционеров не будут сажать в тюрьму. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.В НАПК раскритиковали закон и призвали президента Владимира Зеленского ветировать его.