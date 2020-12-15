Из-за гололеда в понедельник, 14 декабря, на придомовых территориях в городе Харькове было высыпано 1247 куб. м песка и 98,7 тонны соли.

Об этом сообщили в Департаменте жилищного хозяйства.Сегодня, 15 декабря, для посыпки придомовых территорий задействовано семь единиц техники. Дворы приводят в порядок 1788 дворовых рабочих. Также 32 дворника КП «Благоустройство» работают на территории частного сектора.Кроме того, как сообщили в КП «Дорремстрой», вчера на дороги города было высыпано 636 куб. м песчано-солевой смеси и 453 тонны соли, сегодня днем работает 43 единицы техники.