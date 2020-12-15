Новогодние праздники Харьков встретит в режиме оранжевой зоны, а с 8 января отправится на «зимние каникулы ради безопасности». Что это значит для горожан, разбирался «Вечерний Харьков».

На заседании правительства 9 декабря было принято решение, что до конца 2020 года будет действовать общегосударственный карантин, который предусматривает ограничения для оранжевого уровня эпидопасности.– До конца года осталось три недели. И на это время правительство решило не вводить жесткий карантин. Медицинская система, по данным Министерства охраны здоровья, выдерживает то количество больных, которое есть на сегодняшний день, – сказал глава правительства Денис Шмыгаль.Так что пока действуют ограничения для оранжевой зоны, правда, с некоторыми «новогодними» изменениями.– Дополнительно до 8 января будет запрещено проводить праздничные мероприятия, мастер-классы, банкеты в заведениях общепита. Работу общепитов продлили до 23.00, но с учетом проведения расчетов и заказов до 22.00. Фактически это означает запрет на вход после 22.00, но последний посетитель должен оставить заведение до 23.00. В новогоднюю ночь заведения питания смогут работать до часу ночи, – уточнил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. – Будут запрещены массовые мероприятия, в частности, концерты в школах и садиках. А если разрешены, то только при участии детей одного класса или группы без родителей.Также разрешена работа церквей и других религиозных учреждений, заведений культуры – в частности театров, кинотеатров, музеев – при загрузке или 50% посадочных мест, или с учетом один человек на десять квадратных метров.С 8 января 2021 года начнет действовать новый, более жесткий карантин, модель которого, по информации Кабмина, обсуждалась с представителями бизнеса, местными властями и эпидемиологами. В итоге решили вводить локдаун на 16 дней, чтобы избежать новой волны заболеваемости после праздников.Однако премьер-министр Денис Шмыгаль предупредил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом локдаун могут ввести немедленно.По словам министра охраны здоровья Максима Степанова, с 00.00 8 января до 00.00 25 января будут ограничены работа заведений общепита и проведение массовых мероприятий.– Предлагаем ограничить деятельность заведений культуры. Это касается проведения концертов, спектаклей, кинотеатров, работы развлекательных заведений и проведения любых развлекательных мероприятий, а также аренды под корпоративы. Также будут закрыты учебные учреждения, за исключением детсадов, все заведения размещения, помимо гостиниц и учреждений реабилитации. Кроме того, в черном списке – спортзалы, фитнес-центры, бассейны. Возможны только занятия на улице и профессиональных команд. Работа общепитов будет осуществляться исключительно на вынос или доставку, – проинформировал глава МОЗ. – Работа салонов красоты и парикмахерских – по предварительной записи без ожидания внутри. Спортивные мероприятия разрешаются только профессиональные, без зрителей.По словам министра, будет также запрещена любая торговля непродовольственными товарами, в том числе на рынках. В ТРЦ смогут работать только те точки, деятельность которых не подпадает под запрет (продовольственные магазины, финансовые учреждения, аптеки).– Запрет работы рождественских ярмарок после 8 января. Елки на площадях – без концертных площадок, развлечений. Государственные и коммунальные учреждения отправляются на дистанционную работу. Учреждениям и организациям рекомендуется перейти на дистанционную работу, разгрузить работу офисов и ограничить прием посетителей, – добавил чиновник.При этом в период локдауна будут работать продуктовые магазины, аптеки, почтовые отеделения, гостиницы. Не собираются останавливать и общественный транспорт. Маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить пассажиров в количестве мест для сидения (городской, пригородный, междугородний, внутриобластной и межобластной транспорт); метро будет перевозить пассажиров без ограничений по количеству мест для сидения. Внутренние авиаперевозки не останавливаются.После жесткого карантина Украина снова вернется в оранжевую зону.– После 25 января мы снова выходим в оранжевую зону. Будут действовать те же ограничения, что и до 8 января, – сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.Новым постановлением карантин в Украине продлевается до 28 февраля 2021 года.