Главная задача при покупке живой новогодней елки – сохранить ее свежей подольше, чтобы она достояла как минимум до старого Нового года. А помогут елочке сохраниться на весь праздничный период специальные «коктейли».

Все, что понадобится, – это горячая вода (около 50°С) и уксусная кислота (9%) – две-три столовые ложки на ведро воды. Горячая вода раскроет поры на стволе, а уксус, как известно, отличный консервант. Дерево при этом должно стоять в этом растворе (не в песке).В этом случае вода должна быть холодной. На десять литров нужно добавить две-три столовые ложки жидкого глицерина. Такой раствор защитит ствол от гниения и законсервирует дерево. Стоять оно должно в растворе.В этом случае хвойное дерево ставят в песок и хорошенько его утрамбовывают. А затем поливают «коктейлем»: на десять литров холодной воды – две столовые ложки сахара и две таблетки аспирина.Есть еще несколько способов продлить жизнь дереву.Низ ствола немного очистить от коры и сделать неглубокие надрезы. Благодаря этому, влага сможет проникать более глубоко, что сохранить елке ее зеленые иголки.Если дерево будет стоять в воде, нужно добавить маленькую ложку сахара с таблеткой аспирина. Тогда приятный елочный аромат точно будет разливаться по всей квартире.Желательно не ставить дерево рядом с батареями, иголки в скором времени начнут желтеть и падать, падать, падать.В лесу елочку защищает снег, а в помещении ей не слишком комфортно. Необходимо раз в день сбрызгивать ветки и иголки водой. Тогда она точно простоит дольше.И последнее. Каждому хочется украсить елку понаряднее. Но важно не переусердствовать с тяжелыми игрушками. Легкие, но объемные подойдут больше всего. Громоздкие украшения, будут тянуть ветви вниз, что скажется на сроке жизни зеленой красавицы.