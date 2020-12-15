Журналисты-антикоррупционеры просели расследование структуры новой Харьковской власти, которую связывают как с окружением Кернеса, так и с министром МВД Арсеном Аваковым.Как сообщает издание bihus.info, в отсутствие Кернеса главным в городе стал уже бывший первый заместитель мэра, а теперь секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов. По словам расследователей, чиновник имеет бизнес-интересы в структурах близких как к действующему городскому голове, так и к министру внутренних дел Арсену Авакову. Более того, когда мэр уехал из Харькова, в десятке "Блока Кернеса-Успешный Харьков" появились люди из окружения одного из ближайших к Авакову людей - Игоря Котвицкого.
Чиновник Терехов
За время своей работу во власти успел побыть начальником управления потребительского рынка горсовета, переизбраться в Харьковской ОГА, которую тогда возглавлял Арсен Аваков, и стать заместителем губернатора по экономическому блоку.
Далее, в апреле 2010 года, Терехов переходит к конкуренту Авакова на выборах мэра - Геннадию Кернесу и становится его заместителем. В течение последних пяти лет он является первым заместителем Кернеса, но связей с окружением Авакова, по оценке журналистов, похоже не потерял.
«И это легко прослеживается даже через его же электронную декларацию. Ну вот например. В декларации 2015 года чиновник указывает, что арендует квартиру площадью почти 200 квадратов и пользуется автомобилем Mercedes Benz 350, которая стоит 50 тысяч долларов. Но при этом не показывает особых официальных сбережений. Не показывайте бизнес. И не показывает всех членов семьи. И последний тезис здесь ключевой», - отмечают автор расследования, журналист Харьковского антикоррупционного центра Павел Новик.
«Еще в 2014 году Терехов разводится с Еленой Винник. Имущество супруги не делило и именно через фирмы к которым имеет отношение Винник и прослеживается связь со структурами, близкими к Авакову. Винник является совладельцем вплоть более 10-ти различных предприятий. Среди них и ООО "Кисет". Эта фирма владеет одной из крупнейших сетей МАФов в Харькове и известна тем, что среди других совладельцев здесь является экс-нардеп и бизнес-партнер Арсена Авакова Игорь Котвицкий, а также еще один человек из окружения Авакова - Вадим Бешанов.
Логично предположить, что "чужака" в большой бизнес не примут. Даже не так. "Чужаков" вообще вряд примут в любой бизнес, связанный с окружением Авакова. Но жена - бывшая, а значит, что привязывать самого Терехова к этому кейсу немного манипулятивно. Нет, не так. Потому похоже, что прежняя жена числится на бумаге. А вот в бизнесе ... Бизнес есть бизнес.
Смотрите, кроме участия в "кисет" Винник является совладелицей более десятка фирм, которые в свою очередь владеют сетью больниц "Он Клиник" в разных городах Украины. Так вот, в ООО "Интерспин", которая расположена в здании "Он Клиник" в Харькове, учредителем является не только Винник, но и мать Игоря Терехова Виктория Терехова», - пишет журналист.
Виктория Терехова также числится в компании "Он Лаб". Фирме, которая получила деньги на проведение ПЦР тестирований. По адресу "Он Лаб" также была зарегистрирована фирма Елены Винник - "Оксфорд Медикал Харьков" и ООО "Стройтехсервис".
Кроме того с Тереховой, Винник и Еленой Котельниковой связывают ОО "Витек", в которой вице-мэр арендовал вице-мэр люксовый Мерседес.
По следам Кернеса
В 2018 году Винник становится владелицей доли в уставном фонде ООО «Инвестиционная компания «Лусон». Предприятие было создано в 2011 году, а его учредителями значились предприятие Харьковского облпотребсоюза «Первомайский рынок» и ООО «Региональный инвестиционный центр».
В то время руководителем Харьковского облпотребсоюза был Вячеслав Близнец, благодаря которому, по данным «Харьковского антикоррупционного центра», окружение Кернеса получило контроль над большинством рынков Харькова и области. Более того, по информации авторов расследования, дочь Близняка оказалась женой Вячеслава Ткаченко - одного из двух официальных помощников Игоря Терехова.
«Фирма «Лусон» официально имеет один контактный мобильный номер телефона - 380669120175. Именно этот номер является контактным еще в нескольких фирмах с разными собственниками, которые тем или иным образом связаны с мэрией Харькова. Все они управляют рынками на территории города или области», - пишут авторы.
Так, фирма «Нониус» руководит «Новосалтовским рынком», фирма «Обиус» имела долю на территории рынка возле станции метро «Героев Труда», кроме того, такой же номер телефона у ООО «Чугуевский рынок».
По данным системы YouControl, уже через год Винник в фирме меняет «Издательский дом» Центр финансовой информации». Это юрлицо записано на соучредителя "Финэкс-Капитала" - фирмы, которая ежегодно выплачивает дивиденды мэру Харькова - Игоря Когуту и руководителю одного из активов семьи Кернеса "НПК-Холдинг" Игорю Ялдину.
«А теперь фокус. Еще до этих изменений, в конце ноября 2017 года, Игорь Терехов принял в долг 15 миллионов гривен у Лады Кримерман, которая была среди основателей упомянутого "Финэкс-Капитала". Взял и приобрел на них ... инвестиционные сертификаты "Финэкс-Капитала". И уже через полгода, в мае 2018-го, тоже, как и мэр, начал получать дивиденды. 10.5 миллионов гривен. Это круче "Жомовые яму" нардепа Ильи Киви, однозначно», - отмечает Новик.
Рыночные отношения
КУА «Финэкс-Капитал», которое выплачивает сумасшедшие дивиденды мэру Харькова и его первому заместителю, управляет фирмами, которые, в свою очередь, активно зарабатывают на харьковском бюджете.
«Несколько примеров.
ООО «ДСК« Уровень». Получает подряды на ремонт дорог, или строительство ценной велодорожки.
По данным портала clarity-project за последние годы эта фирма выиграла тендеров на сумму 372 миллионов, в том числе 350 миллионов от Департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета.
ООО «ФК« Платежный центр»,«Финэкс-Капитал» также были к ней причастны. Также компания будет реализовывать проект «единого билета» в Харькове. За бюджетные средства, конечно.
Кроме этого, «Финэкс-Капитал» числится совладельцем ООО «Фирма «Асканио». Как пишут журналисты, это фирма до недавнего времени владела зданием, в котором расположен ресторан «Никас». Сейчас недвижимость ресторана записана на "Кронос-Плюс" Оксаны Гайсинской. Финансовая компания остается владельцем большей доли ООО «Фирма« Диана», которая владеет Сумским рынком.
До недавнего времени совладельцем ООО «Фирма« Диана» был Даниил Привалов, сын Геннадия Кернеса. Сейчас совладельцами остаются Ольга Солопова - человек из ближайшего бизнес-окружения Геннадия Кернеса.
Второй после мэра
«В течение пяти лет Терехов прочно закрепился в образе "второго после". Встречи с иностранными делегациями, комментарии для СМИ, презентации - везде, где событие было значимым и самого Кернеса не было - был Терехов.
Поэтому неудивительно, что после зарубежной госпитализации Кернеса Харьковом стал управлять Игорь Терехов. Но. Сразу после этого в списке "Блока" появились фамилии чужды для "Адольфовича". Так, в первой десятке мы заметили Елену Тоболину. Женщина работает в ООО "Энергия-95" - это фирма, занимающаяся нефтегазовым бизнесом и является одним из самых известных бизнес-активов окружения Арсена Авакова и Игоря Котвицкого. Последний, похоже, Тоболину знает ей доверяет. Ибо, согласно декларации, именно ей как-то занимал 28 миллионов гривен.
Под седьмым номером в горсовет шел Олег Витальевич Мурашов. Он работает заместителем начальника в Региональном сервисном центре МВД в Харьковской области. Жену Олега Мурашова - Светлану, в СМИ называют сестрой Игоря Котвицкого. Женщина получает заработную плату от целого ряда компаний - ООО "Кадет-Ресурс", ООО "Сахалинское", ООО "Инвестор-Атика" и ООО "Отель Чичиков". Конечным бенефициаром всех этих фирм есть как раз Котвицкий.
Кроме того, в Чехии вместо Котвицкого в фирму зашла именно Мурашова и Вадим Бешанов. С того самого ООО "Кисет". Речь идет о "Primex International trading company s.r.o". К апрелю 2015 90% фирмы были записаны на самого Котвицкого лично, еще 10% владел Вадим Бешанов - бывший заместитель председателя правления "аваковського" банка "Базис" и партнер семьи Котвицкого по ряду фирм.
Когда в Украине появилось электронное декларирование, в "primex International trading company s.r.o." вместо Котвицкого вошла Светлана Мурашова. Сейчас 10% фирмы записанные на Вадима Бешанова, 90% - принадлежат кипрской "Mulvoit limited", владельцев которой спрятали в офшорку с Британских Виргинских островов.
«Что это значит? Линию мэра Кернеса в Харькове ведет Игорь Терехов, который совмещает еще тесную связь с городским головой, но при этом расставляет в его партию людей из окружения министра внутренних дел, исторические претензии на Харьков которого с годами только крепнут.
Партнерство с различными лагерями и позволило Терехову обеспечить голосование за себя, как за секретаря Харьковского горсовета 9 декабря. Сначала здесь придумали председательствующего на сессии, затем позволили Кернесу, который находится в больнице, приобрести полномочия городского головы без присяги - потому что составлял ее в 2010 году. Далее в сессионный зал внесли представление на Терехова как на секретаря городского совета, потому что якобы Кернес направил представление на секретаря и заместителей мэра с помощью электронной почты и ЕЦП ... И провернуть подобный "финт" можно только когда тебя поддерживают не только в Харькове, но и в Киеве. И то, что за Терехова проголосовали не только представители "Блока Кернеса", но и фракции "Слуги народа", "Европейской солидарности" и ОПЗЖ с "Партией Шария", говорит о том, что партнерство удается. И почему-то сразу вспоминаются ночные визиты Терехова вместе с Котвицким в офис бизнесмена Бориса Кауфмана в Киеве», - пишет автор расследования.
Журналист подчеркивает, что пока Кернес в "Шарите", Терехову удалось стать официально исполняющим обязанности городского головы. А в тот момент, когда в СМИ появилась информация до того, что у Кернеса отказала вторая почка и врачи не дают никаких прогнозов относительно его состояния, Терехов и Котвицкий сидели вместе на сессии облсовета, где фиксировали договоренности между партиями "Слуга народа" и "Блоком Кернеса" относительно распределения руководящих должностей.