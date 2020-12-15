Журналисты-антикоррупционеры просели расследование структуры новой Харьковской власти, которую связывают как с окружением Кернеса, так и с министром МВД Арсеном Аваковым.

Чиновник Терехов

По следам Кернеса

Рыночные отношения

Второй после мэра