С начала года государственный бюджет Украины пополнился 12,3 миллиардами гривен таможенных платежей от Слобожанской таможни Гостаможслужбы.

В Слобожанский таможне Гостаможслужбы подвели итоги работы за 11 месяцев текущего года. С начала года в государственный бюджет Украины перечислено 12 321,3 млн грн. Дополнительная сумма поступлений составила 404,2 млн гривен.Как сообщили в таможне, дополнительные средства удалось получить за счет контроля таможенной стоимости — 363,1 млн грн, контроля за определением страны происхождения — 29,4 млн грн и классификационной работы — 11,7 млн гривен.Проинформировали в таможенной службе Слобожанщины и об основных бюджетообразующих налогах – лидерах, в разрезе которых в госбюджет перечислены значительные суммы с начала года.Так, крупнейшими по объему стали: налог на добавленную стоимость — 11,2 млрд грн, ввозная пошлина — 832,9 млн грн, акцизный налог – 161,7 млн грн, единый сбор — 7,7 млн грн.– Сегодня таможенная служба движется в направлении превращения в современную и сервисно-ориентированную таможню путем упрощения таможенных процедур, ускорения экспорта и импорта товаров. Слобожанская таможня также создает условия для комфортного и оперативного обслуживания субъектов внешнеэкономической деятельности, которые работают с соблюдением требований законодательства Украины, – отмечают в Слобожанский таможне Гостаможслужбы.