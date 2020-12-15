Движущей силой коронавируса являются молодые люди в возрасте от 20 до 40 лет, считают специалисты Всемирной организации здравоохранения. В ВОЗ уверены, что именно такие люди, не имея симптомов Covid-19, могут представлять опасность для уязвимых групп населения.

Во Всемирной организации здравоохранения обеспокоены тем, что основным источником распространения коронавируса стали люди в возрасте 20–40 лет, поскольку многие из них болели бессимптомно, заражая при этом других, сообщает Reuters.По словам представителей ВОЗ, в последнее время значительно увеличился процент молодых людей, заболевших Covid-19. Они могут не знать об этом сами, но заражать наиболее уязвимые группы населения.– Эпидемия меняется. Люди в возрасте 20, 30 и 40 лет, не знающие, что они инфицированы, являются движущей силой распространения коронавируса. Этот фактор во многом увеличивает и риск повторного заражения их самих, – отмечают в организации.По словам чиновников ВОЗ, особенно остро эта проблема коснулась регионов, где проживает большое количество больных и пожилых людей, а также тех, где медицинское обслуживание остается на крайне низком уровне.Несмотря на то что наблюдается появление мутаций коронавируса, ВОЗ все еще считает коронавирус относительно стабильным.