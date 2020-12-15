Харьковчанка Дарья Костеневич завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по тхэквондо среди кадетов, который проходил с 11 по 13 декабря в Боснии и Герцеговине.

В соревнованиях приняли участие 180 спортсменов из 29 стран.В финале весовой категории до 51 кг юная харьковчанка победила соперницу из Хмельницкой области Марию Романенко. Кроме того, серебряным призером в весе до 41 кг стала еще одна харьковская спортсменка София Плахтий.Отметим, что по итогам чемпионата сборная Украины заняла второе общекомандное место, завоевав три золотые, пять серебряных и шесть бронзовых наград.