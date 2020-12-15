Передачу денег в долг одним человеком другому лучше оформлять с помощью расписки. Если не зафиксировать момент передачи денег, потом будет невозможно это доказать.

Порядок предоставления и передачи средств одним физлицом другому (физическому или юридическому лицу) регулирует Гражданский кодекс, разъясняют в Министерстве юстиции.– Зачастую деньги в долг дают под обещание вернуть в течение определенного срока, и в этом ошибка. Если не зафиксировать момент передачи денег в долг, потом будет невозможно доказать факт передачи, – отмечают в министерстве.Лицо, передающее средства в долг, именуется заимодавцем, а лицо, получающее деньги в долг, – заемщиком.Заключать договор о предоставлении денег в долг можно в устной форме, если не превышает десятикратного размера необлагаемого минимума доходов граждан (17 грн х 10 = 170 грн). Но даже в этом случае факт передачи денег стоит подтвердить распиской заемщика. В остальных случаях договор займа целесообразно заключать в письменной форме.Согласно части второй статьи 1047 Гражданского кодекса, в подтверждение заключения договора займа и его условий может предоставляться расписка заемщика или иной документ, удостоверяющий передачу ему заимодавцем определенной денежной суммы.Важно понимать, что расписка сама по себе не является договором займа – это лишь подтверждение такого договора, заключенного между сторонами. Также она удостоверяет факт получения должником от кредитора денежных средств в определенном размере.Из содержания долговой расписки должно быть очевидным наличие долговых отношений. В документе должны точно идентифицироваться лица, вступившие в такие отношения.Заемщик должен собственноручно написать расписку, содержащую следующую информацию:– название документа – «Расписка»;– дата и место составления расписки;– фамилия, имя, отчество заемщика, его паспортные данные и место жительства (и место фактического проживания, если место регистрации и место жительства не совпадают);– фамилия, имя, отчество кредитора, его место жительства и паспортные данные;– долговая сумма (точная сумма и валюта). Следует указать сумму как цифрами, так и прописью, чтобы исключить исправления;– дата, когда долг нужно вернуть;– дата и место составления расписки;– личная подпись должника;– фамилия, имя, отчество свидетелей (не менее двух), их паспортные данные и место жительства (в том числе фактического проживания), подписи.А вот договор займа – это соглашение двух сторон, по которому одна сторона (заимодавец) передает другой стороне (заемщику) денежные средства, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму.Договор займа может заключаться как в простой письменной форме, так и с нотариальным удостоверением.Письменная форма договора займа имеет преимущества, ведь можно детально указать его условия: обязанности сторон, порядок и сроки расчета и прочее.Если в договоре займа не указана дата вступления в силу, то он считается заключенным с момента передачи денег. Факт передачи денег подтверждается распиской.Хранить расписку или договор нужно до момента возврата долга.