В Харькове полиция разоблачила группу злоумышленников, которые под видом работников банковских учреждений обманывали жителей. Как сообщили в полиции, к деятельности колл-центров было привлечено более 100 человек. Месячный доход злоумышленников составлял более 7 млн гривен.

Установлено, что в период с июня по декабрь 2020 года злоумышленники организовали в Харькове три "колл-центра", операторы которых осуществляли телефонные звонки клиентам банков и, выдавая себя за их менеджеров, получали персональные данные граждан, необходимые для доступа к карточкам. В дальнейшем деньги с этих карт переводились на территорию государства-агрессора и уже в форме криптовалюты возвращались в Украину.Деятельность группы была организована по всем правилам работы настоящих колл-центров: злоумышленники сняли офисные помещения, была приобретена компьютерная техника, средства связи, осуществлялась работа по подбору администраторов, операторов и специалистов по программному обеспечению, их обучению. За работой потенциальных администраторов осуществлялся постоянный контроль, в частности, за выполнением поставленных "планов" по обману жителей.Злоумышленники широко использовали клиентскую базу одного из банковских учреждений, основанных государством-агрессором, которая действовала на территории Украины. 14 декабря правоохранители провели 14 одновременных обысков в колл-центрах и в помещениях организаторов и активных участников группы и изъяли компьютерную технику, документы, средства связи, банковские карты и 140 тысяч гривен, добытых преступным путем.После завершения комплекса всех необходимых первоочередных следственных действий и окончательного выяснения роли каждого из соучастников будет решен вопрос о переквалификации действий правонарушителей, сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.