За выходные Харьков превратился в огромный каток: на дорогах – аварии, в больницах – травмированные. Дворники неустанно посыпают тротуары песком, а харьковчане выкручиваются, как могут. Надолго ли в город пожаловала гололедица?



Новый тренд – носки на ботинки

Растяжения, ушибы, переломы...

«Гололед, на дорогах – гололедица»

Минувшие выходные стали настоящим испытанием для жителей Харькова и области. Сочетание холодного дождя и минусовой температуры за считанные минуты превратили все вокруг в лед.По словам заведующей сектором метеопрогнозов Харьковского регионального гидрометцентра Евгении Ляшенко, такую, мягко говоря, неприятную ситуацию на харьковских улицах спровоцировали южные процессы, которые с 12 декабря переместились на восток Украины, в частности, в Харьковскую область.– С субботы достаточно резко потеплело. Если до этого, еще 11 декабря, среднесуточная температура была 4–6 градусов мороза, что на 1–3 градуса ниже нормы, то с 12 декабря среднесуточная температура составила от нуля до минус трех градусов, что на 1–3 градуса выше нормы. Это достаточно заметное потепление, – поясняет Евгения Ляшенко. – И вот с 12 числа погоду начали обуславливать теплые атмосферные фронты, которые перемещаются с юга. Эти фронты несут на высоте плюсовую температуру и осадки в мокрой фазе – переохлажденный дождь, ледяной дождь, кое-где на востоке области – мокрый снег. А на земле-то еще – минусовая температура. В результате осадки, попадая на землю, начинают замерзать. Получается гололед – в воздухе и гололедица – на земле.И такие явления, по словам синоптика, продолжатся как минимум до 17 декабря.– Во вторник, 15 декабря, возможны и гололед, и гололедица, и туман, но уже к вечеру осадки будут переходить в снег – погода начнет меняться. И практически 16–17 декабря осадки прекратятся, опять идет понижение температуры, – прогнозирует Евгения Ляшенко. – Я очень надеюсь, что снег, который, возможно, выпадет во вторник, немного облегчит ситуацию на дорогах, да и пешеходам проще будет передвигаться.Однако осадки в виде мокрого снега могут стать причиной обрыва проводов и падения веток.– На проводах-то у нас еще наблюдается гололед. А сверху может налипать мокрый снег, так называемые сложные отложения, которые могут вызвать обрыв проводов, если их размер превзойдет безопасный, – говорит метеолоролог. – Та же ситуация и с деревьями.Гололед, по словам синоптика, должен пойти на спад уже с 16 декабря. А вот гололедица характерна практически для всего зимнего периода, когда в течение суток оттепель сменяется минусовой температурой.Тем временем харьковчане как могут приспосабливаются к скользким дорогам – как ни стараются дворники посыпать лед песком, скользкие участки постоянно встречаются на пути горожан.Вот старушка, опираясь на палку не спеша, но достаточно уверенно, переставляет ноги по льду, направляясь в магазин.– Лет десять назад, помню, страшная скользота на улицах была. Люди просто штабелями падали на землю, а подняться не могли – руки-ноги разъезжались. Так вот тогда дочь подарила мне ледоходы. Это такие шипы на резинке. Натягиваешь на ботинки – и вперед, – похвасталась пенсионерка.Домохозяйка Елена предлагает подручные средства.– Надеваете носок прямо на ботинки или режете его на несколько кусков и надеваете с промежутками на обувь – попробуйте, помогает, – делилась опытом харьковчанка. – Думаю, что удивленные взгляды на себе ловить не будете – все сейчас только под ноги смотрят.Пенсионер Николай Михайлович топает в аптеку, применив свое ноу-хау.– Наклеил на подошву куски широкого пластыря. Намазал их суперклеем и присыпал песком. Смотрите, – демонстрирует он. – Не скользит. Одна беда – отваливается пластырь быстро. Вот думаю, что бы такое более долговечное прилепить. На суперклей сажать не хочу – подошва повредится.Выходные отметились небывалым количеством ДТП и резким увеличением пациентов в травмпунктах.По информации ГУ Нацполиции в Харьковской области, в регионе произошло 156 ДТП: в субботу – 113 аварий, пострадало четыре человека, погибших нет; в воскресенье – 43 аварии, пострадало два человека, погибших нет.Машины разворачивало в обратную сторону, бросало в кювет, они сталкивались друг другом или просто не могли сдвинуться с места. Так, например, на проспекте Льва Ландау 12 декабря произошло три аварии с участием девяти машин.Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковщины, в первой ДТП Volkswagen столкнулся со Skoda и ЗАЗом. Во второй – Mercedes GLS 350 столкнулся с Volkswagen Passat, который по инерции ударил Toyota Аvensis впереди. В третьем – не разминулись Toyota, ВАЗ 2104 и Mazda.В тот же вечер участниками ДТП в городе стали водители трех маршруток. На проспекте Гагарина, 181: столкнулись Daewoo Lanos, автобус БАЗ, автобус ЗАЗ I-VAN и автомобиль Audi. А на Московском проспекте, 299 маршрутный автобус врезался в столб – одна пассажирка госпитализирована.За выходные в Харьковской области из-за гололеда в больницы госпитализированы 77 человек. Как сообщил директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта, в целом за двое суток скорая получила 87 обращений, связанных с различными травмами. Большинство пострадавших обращались с растяжениями и ушибами. Также случались закрытые переломы вилочных и лучевых костей рук.Именно такую фразу мы часто слышим в сообщениях синоптиков. Так в чем же разница между гололедом и гололедицей?Как объяснила Евгения Ляшенко, гололед – это образование льда на земле, деревьях, крыше проводах, связанное с замерзанием дождя, выпадающего на холодную поверхность.– При резком потеплении мокрая фаза осадков встречается с переохлажденными поверхностями и застывает. Это достаточно опасное явление, которое чревато обрывом проводов, обломом веток и даже обвалом крыш. Это явление опасно для энергетики и авиации, – уточняет специалист.Гололедица – это лед на дорогах, который появляется при понижении температуры в результате замерзания воды, образовавшейся при таянии снега и льда во время оттепели.– При колебаниях температуры около нуля гололедица бывает довольно часто, – говорит синоптик.