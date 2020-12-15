В Минздраве назвали количество украинцев, которым сделают прививку от коронавируса в первой волне массовой вакцинации.

Об этом рассказал на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.По плану за счет государства вакцинацию сразу получат 21 млн людей. В первую очередь это будут медработники, военные, люди в интернатах и домах престарелых. Также первыми получат вакцину люди из группы риска, которые старше 60 лет, работники образования. Прививка необходима и сотрудникам Нацполиции, Нацгвардии.