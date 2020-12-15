В пункте пропуска "Гоптовка" на украинско-российской границе остановили следовавший в РФ микроавтобус, в котором одна из пассажирок везла наркотики.

Об этом сообщили в Слобожанской таможенной службе.На 71-летнюю пассажирку микроавтобуса "сработал" служебный пес по кличке Арчи, натренированный на поиск наркотиков.В карманах кофты пенсионерки во время обыска нашли две бутылки, в которых оказалось неизвестное вещество весом около 430 граммов.Таким образом, пенсионерка нарушила ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины.