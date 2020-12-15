Стоимость новогоднего стола 2021 года для украинской семьи из четырех человек в среднем по Украине вырастет по сравнению с предыдущим Новым годом на 5,3% и составит 1706,09 гривны.

Для оценки были взяты новогоднее меню из блюд, которые являются традиционными для стола среднестатистической семьи, сообщает Interfax-Украина со ссылкой на директора ННЦ «Институт аграрной экономики», академика НААН Юрия Лупенко.По расчетам ученых института, 3 кг салата "Оливье" традиционной рецептуры обойдется в 159,37 грн. Это на 13,8% больше, чем при праздновании нового 2020 года. Самыми дорогими ингредиентами блюда стали: колбаса — 70 грн за 0,5 кг; 0,5 кг зеленого горошка — 32,50 грн; 200 г соленых огурцов — 16,50 грн; 6 яиц — 14,50 грн и 180 г майонеза – 12,50 грн. Еще в 13,37 грн обойдутся лук, морковь и картофель, цены на которые по состоянию на конец 2020 г снизились (кроме моркови) по сравнению с 2019 годом на 23,5% и 30,1%.На уровне прошлого года будет стоить салат "Сельдь под шубой" (1,5 кг) — 120,37 грн. Львиную долю его стоимости составит филе сельди — 100 грн за 0,5 кг. Майонез (180 г) обойдется в 12,50 грн, морковь — в 1,81 грн (1 шт.), свекла — в 2,17 грн (1 шт.), лук — в 1,19 грн (1 шт.), картофель — в 2,70 грн (2 шт.).На 10–30% выросли расходы на мясные продукты. Полкилограмма нарезки сырокопченой колбасы "Салями" будет стоить 89,50 грн (+11,9% по сравнению с 2019-м), подчеревины копченой — 100 грн (25%), свежий биток из свинины — 110,0 грн (+33,3%). Мясо птицы по состоянию на конец 2020 года является самым дешевым среди других видов мяса. За 1 кг куриного филе придется заплатить в среднем 95 грн. В целом стоимость 2,5 кг мясных продуктов на новогоднем столе составит 394,50 грн.Традиционная для украинского стола сельдь (0,5 кг филе) обойдется в 100 грн, твердый сыр (300 г) — в 66 грн, пачка сливочного масла(200 г) — в 38 грн. Молочные продукты в этом году подорожали на 10–12%.Стоимость овощей на новогоднем столе составит в среднем 182,3 грн. Картофель (2 кг) будет стоить в этом году 19,30 грн, грибы (1 кг) — 50 грн, сладкий перец (0,5 кг) — 52,50 грн, свежие огурцы (0,5 кг) — 22,50 грн, свежие помидоры(1 кг) — 38,00 грн.Фрукты на праздничном столе обойдутся в 104 грн. За 2 кг мандаринов нужно заплатить 70 грн., 1 кг бананов обойдется в среднем в 25 грн, лимон (200 г) — в 9 грн.Буханка белого хлеба (1 кг) будет стоить 24,95 грн, а шоколадные конфеты — 170 грн за 1 кг.Бутылка шампанского "Артемовское" (0,75 л) обойдется в 100 грн. В полтора раза больше — 170 грн — придется заплатить за бутылку (0,5 л) коньяка "Шабо" пятилетней выдержки.Безалкогольные напитки обойдутся в 76,60 грн. За 2 л сока "Садочок" придется заплатить 38,30 грн, за воду "Моршинская" (1,5 л) — 11,30 грн, за сладкую воду "Живчик" (2 л) — 27 грн.