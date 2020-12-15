На ул. Чернышевского 16 декабря проведут ремонтные работы на магистрали, в некоторых домах Киевского района будет временно отключено водоснабжение.Об этом сообщили в КП "Харьковводоканал".
Так, с 9:30 до 22:30 16 декабря будет временно прекращено водоснабжение домов по адресам:
- ул. Чернышевская, 1-15,
- ул. Чернышевская, 2-16,
- ул. Скрипника, 7, 9, 14, 16, 18,
- ул. Жен Мироносиц, 3.
На время проведения ремонтных работ подвоз воды будет осуществляться автоцистернами КП "Харьковводоканал". Телефон для справок: 15-33.