На ул. Чернышевского 16 декабря проведут ремонтные работы на магистрали, в некоторых домах Киевского района будет временно отключено водоснабжение.

Об этом сообщили в КП "Харьковводоканал".Так, с 9:30 до 22:30 16 декабря будет временно прекращено водоснабжение домов по адресам:- ул. Чернышевская, 1-15,- ул. Чернышевская, 2-16,- ул. Скрипника, 7, 9, 14, 16, 18,- ул. Жен Мироносиц, 3.На время проведения ремонтных работ подвоз воды будет осуществляться автоцистернами КП "Харьковводоканал". Телефон для справок: