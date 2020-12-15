Кабинет министров изменил порядок исчисления средней заработной платы, который применяется при оплате отпуска или компенсации за неиспользованные дни отдыха. Об этом говорится в постановлении правительства №1213 от 9 декабря.

Правительство внесло изменения в Постановление №100 от 8 февраля 1995 года "Об утверждении порядка исчисления средней заработной платы", сообщается на сайте Кабмина.Теперь порядок исчисления средней заработной платы при оплате отпуска будет распространяться не только на наемных работников предприятий и организаций, но и на физлиц-предпринимателей, а также на наемных работников ФЛП.Измененный порядок будет касаться расчетов относительно всех видов отпусков, предусмотренных законодательством (ранее он касался только ежегодного оплачиваемого отпуска).Также упрощен подход при повышении должностных окладов (отменено механизм корректировки выплат).Кроме того, при расчетах отпускных должна учитываться зарплата, начисленная за время работы в избирательных комиссиях, вознаграждения, выплаченные государственным исполнителям, премии и другие выплаты.Начисление отпускных осуществляется путем деления суммарного заработка наемного лица за последние перед отпуском 12 месяцев (или за меньший отработанный период, с первого числа месяца после оформления на работу до первого числа месяца, в котором предоставляется отпуск), на соответствующее количество календарных дней года или меньшего отработанного периода (за исключением праздничных или нерабочих дней, установленных законодательством). Полученный результат умножается на количество календарных дней отпуска.До внесения вышеуказанных изменений при расчете отпускных учитывались:– основная заработная плата;– доплаты и надбавки (за сверхурочную работу и работу в ночное время, совмещение профессий и должностей; за высокие достижения в труде, за условия труда, за интенсивность труда, руководство бригадой, выслугу лет и др.);– производственные премии и премии за экономию конкретных видов топлива, электроэнергии и тепловой энергии;– вознаграждения по итогам годовой работы и выслугу лет;– пособие по временной нетрудоспособности.