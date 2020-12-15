С 8 утра ориентировочно до 21.00 завтра, 16 декабря, в части Немышлянского района будет отключено отопление.

Как сообщили в "Харьковских теплосетях", это связано с ремонтными работами теплотрассы по ул. Рыбалко.Отопление отключат по адресам:- проспект Московский, 206А - 242/2 (в том числе в детских садах №265 и №267);- улица Харьковских Дивизий, 3 – 19 (в том числе в школах №49 и №38, в кожно-венерологическом диспансере №17;- ул. Маршала Рыбалко, 1 – 48/24 (в том числе - в Доме Ребенка №1 и в УВК №181.А 17 и 18 декабря по этим же адресам будет отключено горячее водоснабжение.