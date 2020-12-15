Верховная Рада 15 декабря приняла законопроект о государственном бюджете на 2021 год.

За принятие проекта закона № 4000 в целом проголосовало 289 парламентариев. Бюджет принят голосами фракций Слуга народа (225 голосов) и Батькивщина (12), групп За будущее (21) и Довира (20), а также внефракционных нардепов (11).Ко второму чтению Минфин предлагал увеличить доходы на 20,9 млрд грн (до 1,092 трлн грн), уменьшить расходы на 2,78 млрд грн (до 1,328 трлн грн), а предельный дефицит снизить на 23,7 млрд грн — до 246,6 млрд грн (с 6% до 5,5% ВВП). Сегодня в ходе внесения изменений в Бюджетный кодекс депутаты поддержали поправку о зачислении в 2021 году 13,44% акцизного налога с топлива в общий фонд бюджетов местного самоуправления. В связи с этим бюджетный комитет провел внеочередное заседание, чтобы сбалансировать законопроект о госбюджете. Для этого доходы и расходы спецфонда уменьшили на 8 млрд грн. Таким образом, доходы бюджета составят 1,084 трлн грн, расходы — 1,320 трлн грн.В ходе подготовки законопроекта о госбюджете ко второму чтению Минфин предусмотрел поступление в спецфонд 7,4 млрд грн от продажи лицензий на проведение азартных игр и лотерей, увеличил план по НДС с произведенных в Украине товаров на 6,4 млрд грн, по поступлениям части чистой прибыли госпредприятий и дивидендов — на 4,2 млрд грн, ввозной пошлины — на 2,4 млрд грн, налога на прибыль предприятий — на 1 млрд грн.Депутаты предлагали ко второму чтению увеличить расходы на 20,2 млрд грн. По словам министра финансов Сергея Марченко, Минфин смог учесть предложения на общую сумму 14 млрд грн, в частности вернул субвенцию на социально-экономическое развитие объемом 6 млрд грн (депутаты просили 7,4 млрд грн), забрав 4,86 млрд грн у Госфонда регионального развития. Вчера бюджетный комитет парламента внес еще ряд изменений в законопроект. Он, в частности, предусмотрел, что распределять субвенцию на социально-экономическое развитие будет созданная Минфином комиссия, в состав которой войдут члены бюджетного комитета (не менее половины членов комиссии).Министерством с самым большим бюджетом остается Минсоцполитики. Согласно проекту бюджета, оно получит 312,4 млрд грн. Из них дотация Пенсионному фонду — 195,3 млрд грн, расходы на жилищные субсидии на оплату коммунальных услуг — 36,6 млрд грн. Бюджет Минфина составляет 227,4 млрд грн. Из них 158,68 млрд грн планируется потратить на обслуживание госдолга, 11,1 млрд грн — на Госналоговую службу, 4,7 млрд грн — на Таможню, 1,3 млрд грн — на налоговую милицию (Госфискальная служба).В тройку министерств с самыми большими бюджетами входит также Минздрав (162,7 млрд грн). В том числе 123,8 млрд грн предлагается выделить Нацслужбе здоровья. На проведение вакцинации от коронавируса предусмотрено 2,6 млрд грн. В Минфине заявляли, что финансирование здравоохранения в следующем году увеличится на 61 млрд грн по сравнению с 2020 годом и будет составлять 4,3% ВВП. По данным ведомства, предусмотрено увеличение зарплат медиков на 30%. Марченко заявил в ходе рассмотрения бюджета в Раде, что по предложению нардепов после первого квартала 2021 года будет также создан специальный фонд, средства которого будут использоваться для проведения вакцинации и борьбы с распространением коронавируса.Бюджет Минобороны составляет 117,6 млрд грн, а Министерства внутренних дел — 98,3 млрд грн (на Госпогранслужбу выделят 14,2 млрд грн, Нацгвардию — 13,7 млрд грн, Госмиграционную службу — 3,6 млрд грн, ГСЧС — 16,3 млрд грн, Нацполицию — 35,5 млрд грн). Ко второму чтению Минфин увеличил расходы на аппарат МВС на 797 млн грн, при этом снизив расходы на все органы в подчинении этого министерства.Также ко второму чтению расходы на Генпрокуратуру были увеличены на 2 млрд грн (до 11,5 млрд грн) в связи с тем, что в бюджете предусмотрено увеличение с 1 января 2021 года до 1600 грн прожиточного минимума для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры.Предусмотрено выделение 587 млн грн на Бюро экономической безопасности, которое должно заменить налоговую милицию (законопроект о создании БЭБ пока принят только в первом чтении) и 115,9 млн грн для Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.Согласно законопроекту, Украина в 2021 году потратит 468,4 млрд грн на погашение госдолга и еще 158,68 млрд грн на его обслуживание. Суммарно это почти 627 млрд грн (в бюджете на 2020 год на эти цели заложено 484,4 млрд грн). Также Минфин впервые предусмотрел в проекте госбюджета выплаты по ВВП-варрантам: в 2021 году Украине придется заплатить держателям этих бумаг 1,154 млрд грн.Предусмотрено, что Украина в 2021 году одолжит 701,8 млрд грн. Из них на внутреннем рынке — 497,3 млрд грн, а на внешнем — 204,5 млрд грн.Поступления от приватизации установлены на уровне 12 млрд грн, хотя продажа больших госпредприятий запрещена в связи с экономическим кризисом из-за пандемии коронавируса.В проекте бюджета предусмотрено, что с 1 января минимальная зарплата увеличится до 6 тыс. грн, а с 1 декабря — до 6,5 тыс. грн (изначально повышение до 6,5 тыс. грн планировалось на 1 июля, но в МВФ выступили против из-за инфляционных рисков). Прожиточный минимум с 1 июля вырастет с нынешних 2189 грн до 2294 грн, а с 1 декабря — до 2393 грн.Бюджет построен на макропрогнозе, который Кабмин утвердил в конце июля. Прогнозируется, что номинальный ВВП составит 4,5 трлн грн, а его реальный рост — 4,6%, инфляция будет на уровне 7,3%, среднемесячная зарплата составит 13,6 тысяч грн, уровень безработицы — 9,2%, экспорт вырастет на 2,9%, а импорт — на 10,6%.